Sudtirol-Bari, giocatore colpisce raccattapalle: insorgono gli utenti sul web

E’ diventato immediatamente virale il video che mostra Emmanuele Matino, giocatore del Bari, colpire al petto un raccattapalle nei minuti di recupero della sfida di Serie B contro il Sudtirol. Il ragazzo stava normalmente passando la palla a Matino, che però ha ritenuto il gesto troppo lento – come a voler perdere tempo in un momento cruciale della partita – ed ha dato al raccattapalle una forte manata. Le immagini riprese da Dazn non lasciano spazio a interpretazioni ed hanno scatenato il web, indignato per l’accaduto. “Vergogna, chieda scusa per il pessimo esempio” si legge, mentre altri utenti invocano una sanzione: “E’ inaccettabile che non venga squalificato“.

Non sono tardate ad arrivare le scuse di Matino, che in una storia su Instagram ha scritto: “Chiedo scusa al raccattapalle per il gesto che ho fatto. Di certo non era mia intenzione usare ‘violenza’ (Piccola spinta) ma è stato solo dovuto alla fretta di recuperare la partita. Ma non è meno grave augurare morte solo perché sono napoletano“.