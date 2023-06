Spezia, striscione degli ultras: “Platek, servono programmazione e serietà”

Non si può definire ancora contestazione, ma poco ci manca. Di certo, gli ultras dello Spezia, a poco più di una settimana dalla retrocessione sancita nello spareggio con il Verona, chiedono risposte concrete alla proprietà statunitense. Anche per questo, il tifo organizzato della Curva Ferrovia ha appeso uno striscione eloquente di fronte alla sede del club: “Platek: programmazione e serietà, questo lo dovete alla città”. Un messaggio di attenzioni alle sorti della società, reduce dalle sue prime tre stagioni in serie A. La massima serie è l’obiettivo della piazza e in settimana il direttore tecnico Eduardo Macia dovrebbe chiudere per il nuovo tecnico che sostituirà Leonardo Semplici, il cui contratto scade il 30 giugno.

Tra i candidati spiccano Filippo Inzaghi, sotto contratto con la Reggina, Michele Mignani del Bari e il quasi esordiente Daniele De Rossi, reduce da una prima esperienza poco fortunata con la Spal. Poi spazio alle mosse di mercato: tanti gli esuberi da cedere e qualche gioiello da blindare. Intanto, una prima risposta dei Platek riguarda lo stadio, che in estate sarà ampliato grazie ad alcuni lavori in tribuna. Si arriverà ad una capienza totale di 12.094 posti a sedere, un intervento pagato in larga parte dello stesso club.