Spal-Parma sospesa, fumogeni in campo: fumo nero dal manto erboso

di Redazione 38

La partita tra Spal e Parma è stata sospesa all’85’. Il motivo? Alcuni fumogeni lanciati in campo dal settore casalingo del Mazza, che hanno reso inagibile l’area di rigore. L’arbitro non ha potuto fare altro che sospendere la partita, in attesa di sistemare la partita. L’ingresso dei vigili del fuoco è stato tempestico, mentre un fumo nero si alzava dal manto erboso (che potrebbe essere stato danneggiato). Dopo pochi minuti il direttore di gara ha dato il via per la ripresa. La Spal è vicina alla retrocessione e i tifosi hanno espresso il loro disappunto per una stagione sotto le aspettative.