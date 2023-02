Spal-Bari, Nainggolan scatenato: gol e assist all’esordio con la squadra di De Rossi (VIDEO)

di Antonio Sepe 18

Radja Nainggolan subito protagonista con la Spal. Il centrocampista belga, approdato a Ferrara a gennaio dopo esser stato scaricato dall’Anversa, ha dato spettacolo al suo debutto al Mazza. Subentrato al 51′ nel corso della sfida di Serie B contro il Bari, l’ex Roma ha servito prima un assist a Moncini al 61′ dopo una giocata spettacolare, e poi all’81’ ha anche trovato il gol. Tiro di prima intenzione all’interno dell’area di rigore per dar vita alla rimonta della Spal. Purtroppo per lui, la sua prestazione non è servita a far sì che la squadra di De Rossi evitasse la sconfitta. Tuttavia, questo Nainggolan potrà sicuramente dare una mano al club nella lotta per non retrocedere.