Serie B, Sampdoria: “Iscrizione possibile per accordo con Sace, ottenuta salvezza della società”

La Sampdoria ha pubblicato un comunicato ufficiale, nel quale vengono forniti i dettagli sull‘iscrizione al prossimo campionato di Serie B 2023/2024. Viene sottolineato soprattutto l’accordo con i creditori e in particolare con Sace, primo creditore del club blucerchiato. “Grazie al supporto di Sace gli investitori hanno potuto finalizzare l’operazione, garantendo così la continuità del club – si legge nella nota – Un tassello importante per la salvezza della società, iniziato con l’intervento di Aser Capital Ltd e Gestio Capital Ltd di Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi.”

A far parte dell’accordo con Sace ci sono una serie di iniziative e azioni che la società dovrà intraprendere nei prossimi mesi: “Parte importante dell’accordo con Sace è l’impegno della nuova proprietà a promuovere concrete iniziative su tematiche ESG, a sostegno del tessuto sociale, a supporto dei giovani e delle fasce sociali più deboli, nell’ambito di un percorso condiviso con Sace stessa”. Vengono citate anche iniziative quali l’accesso gratuito alle strutture sportive del club per i minori appartenenti a famiglie a basso reddito e per soggetti con disabilità, oltre a eventi sportivi i cui proventi saranno devoluti in beneficenza e visite educative presso istituti scolastici di Genova.