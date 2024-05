Serie B, programma 37a giornata: date, orari e diretta tv

Mancano sole due giornate alla fine della regular season di Serie B 2023/24. Dopo il turno infrasettimanale del primo maggio, che ha visto il ritorno in Serie A del Parma, è il momento della trentasettesima giornata, che vedrà tutte le squadre del campionato cadetto affrontarsi in contemporanea domenica 5 maggio alle ore 15. Con il Parma aritmeticamente promosso in massima serie, rimane un solo pass diretto per l’ascesa in Serie A e basterà una vittoria al Como per siglare una promozione che manca da oltre vent’anni. Se nella parte alta dei playoff sembra tutto già scritto, la lotta per gli ultimi due posti alla poule promozione (7° e 8°) è serrata e vede ben 7 squadre con la possibilità di contenderseli. Infine lotta salvezza che si infiamma con lo Spezia che allunga a +3 sulle altre contendenti rimaste ferme a 37 punti (Ascoli, Ternana, Bari). Diretta tv sui canali Sky Sport, diretta streaming su Sky Go, NOW ma anche su Dazn.

Questo il programma della 37esima giornata

Domenica 5 maggio, ore 15