Nel corso del pomeriggio del 7 dicembre vanno in scena quattro incontri validi per la sedicesima giornata della stagione 2024/2025 di Serie B. Il Pisa vince in trasferta contro il Mantova in una partita che finisce 2-3. La squadra ospite sblocca la partita dopo otto minuti con Angori, mentre Lind raddoppia al 12′. I mantovani rispondono al 28′ grazie al gol di Mancuso, che poi raddoppia al 58′ per il pareggio. Infine, a decidere il match, è Moreo, che mette la palla in rete al 66′. Il Modena e la Salernitana pareggiano 1-1. Sono gli ospiti a portarsi avanti per primi, grazie al gol di Soriano al 47′. Successivamente, Palumbo pareggia al 65′. Il Bari firma il successo in casa, piegando per 1-0 il Cesena. L’unica rete, quella che poi determina la partita, è di Dorval e arriva al 33′. Infine, anche la Carrarese vince sul proprio campo, battendo 1-o il Palermo. L’unico gol della serata, arrivato al 77′, porta la firma di Shpendi. A chiudere il sabato del campionato cadetto è stata la sfida tra Cosenza e Frosinone, con i padroni di casa che in generale sono più pericolosi ma non riescono a rimediare all’autogol di Martino al 13′, che vale tre punti importantissimi per la classifica degli ospiti, che agganciano proprio i calabresi a 16 punti.