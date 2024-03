Serie B, incubo retrocessione per il Bari: la Sampdoria vince 1-0 al San Nicola

Era uno scontro diretto tra due nobili del campionato sospese tra il rischio playout e la zona playoff. A vincere nel match della trentesima giornata di Serie B è stata la Sampdoria che sale in top 10 al settimo posto. A perdere, ancora una volta, è il Bari, che vede la zona playout a sole due lunghezze. Al San Nicola è Andrea Pirlo a sorridere e a vedere per la prima volta ripagati i frutti del duro lavoro: terza vittoria consecutiva per i blucerchiati che grazie al gol all’87’ di Kasami e alla parata di Stankovic sul rigore di Sibilli salgono a 40 punti e possono tornare ad accarezzare le posizioni di classifica attese ad inizio stagione. Nel prossimo turno il Bari – fermo a 34 punti – dovrà vedersela contro il Modena, che oggi si è accontentata di un pareggio per 1-1 contro il Cittadella: al 13′ Amatucci apre le marcature, ma al 42′ c’è la risposta di Magnino. Un punto e zero a zero tra Reggiana (in 10 nel recupero per rosso a Kabashi) e Spezia.

I risultati

Ore 16:15, Bari-Sampdoria 0-1 (87′ Kasami)

Ore 16:15, Cittadella-Modena 1-1 (13′ Amatucci, 42′ Magnino)

Ore 16:15, Reggiana-Spezia 0-0