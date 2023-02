Serie B, il Benevento esonera Fabio Cannavaro

Terremoto in casa Benevento, dove la sconfitta numero 10 in questo campionato di Serie B è costata il posto a Fabio Cannavaro e a Pasquale Foggia, rispettivamente allenatore e direttore sportivo della squadra campana. Il presidente Oreste Vigorito, dopo il k.o interno subito dal Venezia, ha optato per questa decisione, con la sua compagine ora è penultima in classifica a quota 23 punti. Si tratta del secondo cambio in panchina, con Cannavaro che era subentrato a Caserta alla settima giornata. Sia Foggia che Cannavaro sono stati bersagliati dalla tifoseria nel corso delle contestazioni successive al triplice fischio del match di oggi pomeriggio. La squadra è ora momentaneamente affidata al tecnico della primavera Gennaro Scarlato.