“Complimenti ai Leoni del Garda che raggiungono la loro prima storica promozione in B. Un progetto strutturato che dà i suoi frutti e che porta in B una società ambiziosa”. Queste le parole del presidente della Lega B, Mauro Balata, commentando via social la vittoria del girone A di Serie C e la conseguente promozione fra i cadetti della Feralpisalò.