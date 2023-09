Serie B 2023/24: il Catanzaro fissa la vetta, pareggio tra Cremonese e Sampdoria

Quarta giornata di Serie B 2023/24: Cremonese e Sampdoria frenano sul pareggio. Ottima prestazione per entrambe le formazioni, diverse occasioni e una rete già nella prima frazione di gioco. Dopo le chance di Bonaiuto e di Verre, è Pickel a sbloccare il risultato al 28esimo piombando sul pallone, dopo una respinta di Stankovic, sul tiro di Collocolo. Piattone destro e palla in rete. Nella ripresa sono i blucerchiati a ristabilire l’equilibrio: Pedrola arriva bene su un colpo di tacco di Borini, l’attaccante calcia forte in porta battendo Sarr e firmano il definitivo pareggio al Giovanni Zini.

Il Catanzaro continua a macinare punti, terza vittoria e vetta in classifica: battuto il Lecco per 3-4. Bellissimo match tra le due formazioni che si affrontano a viso aperto fino alla fine. Dopo una prima rete annullata per fallo di mani a Iemmello, l’attaccante numero 9 continua a spingere tanto da sbloccare il risultato qualche minuto più tardi. E’ il 31esimo quando arriva schiaccia di testa alle spalle di Melgrati. Il raddoppio arriva poi al 56esimo con Sounas, accorcia le distanze Novakovich al 64esimo. Dall’80esimo i ritmi si alzano maggiormente, Caporale firma un pareggio prezioso, i festeggiati però durano ben poco, all’86esimo è Verna ad insaccare il pallone del nuovo vantaggio, è poi Donnarumma a regalare la definitiva vittoria ai calabresi. Nei secondi finali si rende vana la rete di Eusepi che comunque firma il tabellino tra le fila di casa. Successo anche per il Como che si impone di misura in casa dello Spezia: sblocca il risultato al 24esimo Barba, i padroni di casa non riesco a recuperare lo svantaggio e incassano la seconda sconfitta stagionale. Pareggio a reti inviolate invece tra Cittadella e Venezia: secondo pareggio stagionale per entrambe le formazioni, nessuno riesce a sbloccarla, basta un punto per parte.