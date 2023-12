Serie B 2023/2024: super rimonta della Ternana, Lecco battuto e superato

Super rimonta della Ternana in casa del Lecco nello scontro salvezza della diciassettesima giornata di Serie B 2023/2024. La formazione umbra, sotto di due gol nel primo tempo e per nulla entrata in partita, nella ripresa si scatena e ribalta completamente il risultato con tre gol in fila che valgono altrettanti punti preziosi. Adesso gli umbri, a lungo fanalino di coda, si portano addirittura fuori dalla zona playout a quota 17 e con otto punti nelle ultime quattro partite: la cura Breda funziona. Per i lombardi, invece, doloroso ko: i ragazzi di Bonazzoli tornano in zona retrocessione, penultimi con 16 punti e scavalcati proprio dalle Fere, ma la classifica è cortissima.

Al 21′ il moldavo Ionita porta in vantaggio il Lecco ed è di Buso il gol del raddoppio al 38′. Un uno-due ben assestato dai padroni di casa, che in questo modo sembrano avere in pugno la partita. Nulla di più sbagliato, perché evidentemente la Ternana entra nella ripresa con tutt’altro spirito e ribalta il punteggio: Raimondo accorcia al 51′ e il bomber umbro trova anche la doppietta personale al 68′, poi al 76′ il gol vittoria a opera di Luperini. Nel finale gol annullato col Var ancora allo stesso Luperini e il cartellino rosso a De Boer che costringe gli ospiti ad andare in trincea nel recupero.