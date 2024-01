Serie B 2023/2024, il Parma non si ferma: Sampdoria travolta 3-0 a Marassi

Continua la marcia del Parma in testa alla Serie B 2023/2024. Nell’anticipo della ventunesima giornata gli emiliani si sono imposti per 3-0 sul campo della Sampdoria, rafforzando il primo posto in classifica con un +7 sulle dirette rivali aspettando gli impegni di Venezia e Como nelle prossime ore. Per i blucerchiati di Pirlo invece la classifica si fa sempre più complicata, con quella che è la terza sconfitta nelle ultime quattro giornate a fronte di un solo pareggio.

PAGELLE E TABELLINO

La cronaca – I primi minuti della partita sorridono alla Sampdoria, che riesce a mettere in difficoltà il Parma chiamando all’intervento in più occasioni Chichizola che deve fare buona guardia su Depaoli e Verre. I blucerchiati però non sbloccano la contesa e con il passare dei minuti Pecchia trova le giuste contromisure tattiche. La parte centrale del primo tempo vede regnare l’equilibrio, con gli ospiti che ci provano un paio di volte con Man e Bonny ma senza creare particolari pericoli dalle parti di Stankovic.

Al 37′ però arriva l’episodio che cambia la partita: tiro da fuori area di Di Chiara, palla intercettata da Facundo Gonzalez e immediate proteste per un tocco di mano. Un lungo check del Var porta l’arbitro Feliciani a rivedere il tutto al monitor e alla fine il direttore di gara indica il dischetto assegnando il rigore. Dagli 11 metri Man non calcia benissimo, ma la palla viene solo sfiorata da Stankovic e così il Parma passa in vantaggio. Dopo pochi secondi ecco il raddoppio: uno scatenato Man dà il via alla ripartenza e mette in mezzo per Mihaila, che taglia in area bruciando Ghilardi e firmando il 2-0 emiliano. Si va quindi all’intervallo con il Parma in doppio vantaggio.

Al ritorno in campo la Sampdoria prova a reagire, ma la forza di volontà dei blucerchiati cozza con i tanti errori in fase di impostazione. Pirlo prova anche a rimediare con un triplo cambio, mandando in campo anche l’esordiente Alvarez arrivato in prestito dal Sassuolo. Chichizola è attento su un tiro da fuori deviato, per il resto il Parma corre pochi pericoli e riesce invece a sfiorare il terzo gol in ripartenza. Al 70′ ecco il colpo del ko: bella azione manovrata degli emiliani, con il neo-entrato Charpentier che pesca in area Estévez che con un preciso destro fredda Stankovic per lo 0-3 che chiude virtualmente la contesa con venti minuti di anticipo.