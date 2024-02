Serie B 2023/2024: Palermo show, tris al Bari e zona promozione a due punti

E’ un Palermo versione Serie A quello che ha abbattuto il Bari al Barbera nell’anticipo della ventitreesima giornata di Serie B 2023/2024. Al di là della rovinosa sconfitta col Cittadella, è da ormai oltre un mese e mezzo che la squadra rosanero sta ottenendo risultati importanti e sta pian piano riguadagnando posizioni con l’obiettivo secondo posto e promozione diretta che, complice anche gli innesti dal mercato, si fa ora alla portata, in attesa della risposta di Venezia, Cremonese e delle altre candidate insieme al Parma. 3-0 secco ai pugliesi, squadra in grandissima difficoltà e che adesso deve forse preoccuparsi anche di chi sta dietro abbandonando le ambizioni playoff doverose per chi lo scorso anno è andato a tre minuti dalla promozione, e per i siciliani la classifica dice ora 39 punti, appena due in meno rispetto alla quota promozione, mentre per i galletti dodicesimo posto con 27 punti, cinque in più della zona playout.

Il primo tempo è equilibrato, anche se sono i rosanero a fare la partita spinti dal pubblico che popola il Barbera nonostante il freddo pungente. Quando tutto sembra apparecchiato per andare all’intervallo sul punteggio a occhiali, ecco che Ranocchia, nuovo arrivo del mercato di gennaio a titolo definitivo dalla Juventus, tira fuori dal cilindro un gran bel gol e sblocca la partita. Il secondo tempo, invece, è un monologo vero e proprio, visto che la squadra di Corini raddoppia con Ceccaroni al 71′ e trova il tris il solito Segre (settimo gol stagionale) a dieci minuti dal termine. La rete della bandiera, a opera di Matino, è invece annullata per fuorigioco.