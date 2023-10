Serie B 2023/2024, il Modena riacciuffa il Bari: Manconi risponde a Sibilli

Il Bari non va oltre un pareggio per 1-1 contro il Modena nel match del San Nicola valevole per la decima giornata del campionato di Serie B 2023/2024: all’iniziale vantaggio biancorosso firmato da Giuseppe Sibilli risponde la marcatura su punizione di Jacopo Manconi. Dopo questo risultato i gialloblù si trovano nel gruppetto a 13 punti in lotta per il settimo posto, mentre i pugliesi sono quattordicesimi a quota 11. Il Sudtirol passa 1-0 allo Zini contro la Cremonese, mentre il Brescia espugna con lo stesso punteggio il Libero Liberati con la Ternana. Colpo esterno anche dell’Ascoli, che stende 2-0 il Lecco, invece, il Pisa supera 2-1 il Cittadella all’Arena Garibaldi.

PAGELLE E TABELLINO BARI-MODENA

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

Le due squadre dimostrato un approccio abbastanza cauto nella prima frazione di gara, infatti, gli unici guizzi da segnalare sono delle velleitarie conclusioni da parte di Tremolada ed Aramu. Al 18′ il tecnico dei biancorossi Pasquale Marino è subito costretto ad effettuare una sostituzione, mandando in campo Bellomo al posto dell’infortunato Maiello, uscito in lacrime. Nonostante questa defezione la compagine pugliese cresce nel finale e si rende pericolosa con Aramu e Koustoupias, che vengono ben arginati da Cotali e Cauz. Si torna, dunque, negli spogliatoi sul parziale di 0-0.

Nella ripresa il Bari si affida alle sostituzioni di Marino e, dopo qualche tentativo non andato a buone fine, riesce a trovare la rete del vantaggio al 72′ grazie ad una grandissima giocata di Giuseppe Sibilli: l’attaccante è protagonista di una lunga cavalcata verso la porta avversaria, conclusa depositando la sfera in fondo al sacco. Il Modena non resta a guardare e si riversa in massa nella metà campo biancorossa per provare ad agguantare il pareggio. All’84’ è un’altra prodezza a cambiare le sorti della sfida, con Jacopo Manconi che disegna una traiettoria perfetta su calcio di punizione e fissa il punteggio sul definitivo 1-1.