Pagelle Bari-Modena 1-1: voti e tabellino, Serie B 2023/2024

Le pagelle e il tabellino di Bari-Modena, match dello stadio San Nicola valevole per la decima giornata del campionato di Serie B 2023/2024, in cui i padroni di casa guidati dal neo allenatore Pasquale Marino non sono andati oltre un pareggio per 1-1 contro la formazione emiliana: all’iniziale vantaggio biancorosso firmato da Giuseppe Sibilli ha risposto la marcatura su punizione di Jacopo Manconi. Dopo questo risultato i gialloblù si trovano nel gruppetto a 13 punti in lotta per il settimo posto, mentre i pugliesi sono quattordicesimi a quota 11. Ecco il tabellino e tutti i voti.

BARI: Brenno 6.5; Dorval 6 (44′ st Achik sv), Di Cesare 6.5, Vicari 6, Ricci 5.5; Koutsoupias 6, Maiello 6 (21′ pt Bellomo 6), Acampora 5; Aramu 5.5 (1′ st Morachioli 5.5), Diaw 5.5 (30′ st Nasti 5.5), Sibilli 7 (30′ st Pucino 6).

A disposizione: Farroni, Matino, Zuzek, Frabotta, Faggi, Edjouma, Akpa-Chukwu.

Allenatore: Marino 6.

MODENA: Gagno 6; Ponsi 6 (35′ st Riccio sv), Zaro 6, Cauz 6.5, Cotali 6.5; Magnino 6, Gerli 6, Palumbo 6.5 (35′ st Strizzolo sv); Tremolada 6 (30′ st Bozhanaj 6); Bonfanti 5.5 (11′ st Manconi 7), Abiuso 5 (11′ st Falcinelli 5.5).

A disposizione: Seculin, Vandelli, Pergreffi, Guiebre, Giovannini, Battistella, Mondele.

Allenatore: Bianco 6.

RETI: 27′ st Sibilli, 39′ st Manconi.

AMMONIZIONI: Ricci, Zaro, Cauz, Cotali, Gerli, Sibilli.

ANGOLI: 7-4.

RECUPERO: 3′, 5′.

NOTE: Pomeriggio piovoso, terreno di gioco appesantito dalla pioggia.