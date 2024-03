Serie B 2023/2024, la Sampdoria ribalta l’Ascoli: Pirlo vede la zona playoff

Importante vittoria in rimonta per la Sampdoria che riprende l’Ascoli e poi lo sorpassa nel finale conquistando tre punti vitali per avvicinarsi alla zona play off. Gli ospiti vanno in vantaggio con Duris nel primo tempo che riesce a beffare Stankovic con una conclusione ‘sporcata’ da Ghilardi. Poi nel quarto d’ora finale la riscossa doriana grazie alle reti di Kasami e De Luca che portano in Paradiso la squadra di Pirlo, in piena lotta per la zona playoff.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

SAMPDORIA (3-5-2): Stankovic 6; Leoni 6.5 (22’st Depaoli 6), Ghilardi 6, Gonzalez 6; Stojanovic 6, Kasami 7, Yepes 6.5, Darboe 6 (15’st Esposito), Barreca 6; Alvarez 6, De Luca 7. In panchina: Ravaglia, Askildsen, Lotjonen, Borini, Giordano, Girelli, F.Conti, Ntanda, Alesi, Pozzato. Allenatore: Pirlo 6.

ASCOLI (3-4-2-1): Vasquez 6.5; Mantovani 6, Bellusci 5.5 (37’st Vaisanen 6), Quaranta 5.5; Falzerano 6 (37’st Celia sv), Valzania 6.5, Giovane 6, Zedadka 6; Caligara 6 (22’st D’Uffizi 6), Rodriguez 6 (28’st Maiga Silvestri 6); Duris 7 (22’st Nestorovski). In panchina: Bolletta, Sciammarella, Streng, Tarantino, Milanese, Bayeye, Tavcar. Allenatore: Castori 5.5.

ARBITRO: Dionisi di L’Aquila 5.5.

RETI: 10’pt Duris, 32’st Kasami, 39’st De Luca.

NOTE: Serata fresca e terreno in buone condizioni. Spettatori: 23.148 per un incasso di 229.816 euro.

Ammoniti: Quaranta, Stojanovic, De Luca, Valzania,

Esposito. Angoli: 7-3 per la Sampdoria.

Recupero: 3′, 2′.