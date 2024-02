Serie B 2023/2024, la Cremonese batte il Lecco 1-0. Strefezza trascina il Como contro la Ternana

La Cremonese risponde al Parma, batte 1-0 il Lecco e rimane a -4 dalla capolista nella ventitreesima giornata di Serie B. Un rigore di Coda al 54′ regala i tre punti del sorpasso sul Venezia, sconfitto oggi dalla squadra di Pecchia. Si tratta della quarta vittoria consecutiva per i grigiorossi, che tengono a distanza (+2) il Como. La squadra di Fabregas però torna a vincere e lo fa con un 1-0 inflitto alla Ternana. Al 40′ è subito decisivo l’ultimo arrivato, Strefezza che regala tre punti ai suoi. Prova di maturità fallita invece per la Sampdoria di Andrea Pirlo. I blucerchiati non vanno oltre il 2-2 col Modena: Gonzalez (21′) e Alvarez (34′) portano i padroni di casa in vantaggio di due gol al Ferraris, ma una doppietta su rigore di Palumbo regala la rimonta a Bianco.