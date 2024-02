Serie B 2023/2024: il Palermo crolla in casa con la Ternana, la Cremonese vince e inguaia la Sampdoria

Sorpresa, e anche grossa, nel turno infrasettimanale di Serie B 2023/2024. Nella ventisettesima giornata, che si preannunciava come uno snodo fondamentale nella corsa alla promozione, ai playoff e alle zone calde della classifica, arriva il clamoroso ko interno della squadra più in forma del campionato cadetto, il Palermo, che crolla rovinosamente in casa contro la Ternana. Nell’1-3 del Barbera in gol Pereiro nel primo tempo per il vantaggio umbro, ma c’è subito il pareggio a opera di Lund con un mancino violentissimo da fuori. La squadra di Corini, però, fatica a livello fisico e nel secondo tempo subisce due gol in pochi minuti a opera di Pyythia e Raimondo, finale nervoso dei rosanero che non riescono a rimontare, trovando per un clamoroso errore di Iannarilli la rete inutile del 2-3. Sorride la Cremonese, che sbanca Marassi e si prende provvisoriamente il secondo posto in attesa del Venezia, in ogni caso mettendo quattro punti tra sé e i siciliani. La formazione di Stroppa, reduce da tre pareggi di fila, torna alla vittoria per 1-2 sul campo della Sampdoria, già sconfitta per ben sette volte al Ferraris, e ora Pirlo dovrà pensare a conquistare quanto prima la salvezza. Johnsen la sblocca a inizio primo tempo, poi il pareggio immediato a opera di Ghilardi nel mischione, nella ripresa Falletti trova il gol-vittoria al termine di un’azione molto insistita.

Al Tardini il Parma incappa in una partita molto negativa, proprio come all’andata dove al San Vito-Marulla era arrivato solo uno 0-0. La squadra di Caserta ingabbia i ducali anche al ritorno e al vantaggio di Cyprien risponde Camporese, sempre nel primo tempo, quindi nella ripresa i ragazzi di Pecchia restano persino in dieci uomini per il cartellino rosso all’indirizzo di Balogh e non ci sono così chance per vincerla, ma arriva un pari comunque importante per tenere botta in ottica distanza sul terzo posto.

Tutto facile nel derby lombardo per il Como, che torna alla vittoria dopo due turni a secco, con un netto 0-3 in casa del Lecco sempre più in difficoltà nonostante il cambio di allenatore. La squadra del tandem Roberts-Fabregas chiude i giochi già nel primo tempo, dopo 21′, quando arrivano le due reti a opera di Goldaniga e Bellemo, nella ripresa la formazione ospite segna anche il tris ma viene annullato col Var per fuorigioco, mentre i ragazzi di Aglietti non sono capaci di mettere in campo una reazione vera e arriva la rete di Abildgaard nel recupero. Sembra una barzelletta, invece al Ceravolo è successo davvero: nebbia fittissima a Catanzaro e la sfida contro il Bari, delicata in chiave playoff tra chi già ha una posizione invidiabile e chi invece deve rimontare disperatamente, inizia con un quarto d’ora di ritardo. Poi, la sblocca dopo pochi minuti Vandeputte su punizione e su questo gol iniziale la squadra di Vivarini costruisce una vittoria fondamentale, con il 2-0 dell’immancabile Pietro Iemmello nel finale, per rinforzare il proprio piazzamento post season e credere ancora persino nella promozione diretta, mentre Iachini, dopo due vittorie, trova due sconfitte e i galletti sono punto e a capo.