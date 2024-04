Serie B 2023/2024, il Como vince ancora: Bari battuto 2-1. Impresa Sudtirol al Ferraris

Quarta vittoria consecutiva del Como in Serie B, nuovo passo falso per la Cremonese. Nella trentatreesima giornata di campionato, la squadra di Osian Roberts batte 2-1 il Bari e si porta a 64 punti, due in meno del Parma capolista (impegnato nel pomeriggio contro lo Spezia). Al 38′ Gabrielloni apre le marcature, prima del 2-0 siglato da Da Cunha che rende inutile il gol al 90′ di Puscas. Continua la crisi del Bari, che rimedia l’ottava partita di fila senza vincere e rimane in sedicesima posizione. Passo falso per la Cremonese, che rimane a -5 dal Como secondo. La squadra grigiorossa perde 2-1 in casa contro la Ternana, che sale a 36 punti e si allontana dalla zona calda. Sconfitta per la Sampdoria. Al Ferraris è il Sudtirol a vincere 1-0 con in gol di Tait al 49′. Vittoria per il Pisa sulla Feralpisalò per 3-1, mentre Cittadella e Ascoli non vanno oltre lo 0-0.

I risultati

Cittadella-Ascoli 0-0

Como-Bari 2-1 (38′ Gabrielloni, 60′ Da Cunha, 90′ Puscas)

Cremonese-Ternana 1-2 (13′ Tsadjout, 17′ Favilli, 96′ Di Stefano)

Pisa-Feralpisalò 3-1 (15′ Valoti, 38′ Arena, 83′ Dubickas, 94′ Valoti)

Sampdoria-Sudtirol 0-1 (49′ Tait)