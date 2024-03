Serie B 2023/2024, crisi Modena: la Feralpisalò vince 3-2 in rimonta al Braglia

Continua la crisi per il Modena che non vince da sette giornate di campionato. Nella ventinovesima giornata di Serie B, la squadra di Paolo Bianco perde 3-2 in casa contro la Feralpisalò, che sale a 27 punti e si porta a -6 dalla zona salvezza. Al 6′ Abiuso illude i padroni di casa, ma Di Molfetta (34′) e Butic (rigore, 45+7′) ribaltano il punteggio. Al 65′ un penalty di Palumbo riporta il risultato in parità, ma nella partita del ‘Braglia’ c’è spazio anche per il terzo tiro dagli undici metri. A prendersi l’incarico al 91′ è La Mantia che non sbaglia e regala tre punti pesantissimi ai suoi in chiave salvezza.

Nei bassifondi vince e ritrova il sorriso anche lo Spezia. La squadra di D’Angelo, dopo tre partite senza successi, batte 2-1 il Sudtirol al ‘Picco’ e sale a 30 punti in classifica, superando momentaneamente Ternana (29) e Ascoli (28). All’8′ Verde sblocca il risultato, ma la risposta del Sudtirol è immediata con un rigore di Casiraghi al 32′. A siglare la rete della vittoria bianconera è sempre Verde che al 73′ realizza il penalty da tre punti. Nell’altra gara delle 14:00 Cosenza e Cittadella non sono andate oltre lo 0-0.