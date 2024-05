Serie B 2023/2024, Como o Venezia: rimandata la seconda promozione diretta. Feralpisalò in C

Serviva una vittoria o almeno lo stesso risultato del Venezia. Al Como però non basta il pareggio a reti inviolate sul campo del Modena per festeggiare la promozione diretta in Serie A con una giornata di anticipo. La rete nel finale di Pohjanpalo permette infatti al Venezia di battere 2-1 la Feralpisalò. Per un verdetto rinviato, ce n’è uno sancito proprio dai lagunari: i Leoni del Garda – che avevano bisogno di una vittoria per sperare ancora – retrocedono aritmeticamente in Serie C. Il Parma vince il campionato e pareggia 1-1 contro la Cremonese in una gara condizionata da un rosso a testa: al 14′ per Balogh, al 70′ per Pickel. La squadra grigiorossa apre le marcature al 25′ con l’ex Vazquez, ma al 56′ Mihaila fissa il punteggio sull’1-1. Sconfitta per il Catanzaro che cade 1-0 sul campo della Ternana che si affida al sesto gol in campionato di Di Stefano al 78′. Zona playoff in cassaforte per Palermo, Sampdoria e Brescia. La squadra rosanero viene raggiunta sul 2-2 nel recupero dall’Ascoli e si porta a 53 punti, mentre la Sampdoria con una magia su punizione di Esposito supera la Reggiana e sale a 52. Netto successo per 4-1 per il Brescia che travolge il Lecco ed è ora a quota 51. Nei bassifondi è 2-2 tra Cosenza e Spezia con i bianconeri che ad oggi sarebbero fuori dalla zona playout, occupata al momento da Ternana e Bari.

Brescia-Lecco 4-1 (12′ Bjarnason, 16′ Moncini, 52′ Moncini, 74′ Bianchi, 91′ Inglese)

Cittadella-Bari 1-1 (6′ Pittarello, 16′ Nasti)

Cosenza-Spezia 2-2 (5′ Tutino, 45+6′ Reca, 50′ Tutino, 73′ Elia)

Modena-Como 0-0

Palermo-Ascoli 2-2 (1′ Brunori, 27′ Caligara, 34′ Soleri, 93′ Caligara)

Parma-Cremonese 1-1 (25′ Vazquez, 56′ Mihaila)

Pisa-Sudtirol 2-2 (43′ Bonfanti, 53′ Molina, 68′ rig. Odogwu, 74′ Moreo)

Sampdoria-Reggiana 1-0 (16′ Se. Esposito)

Ternana-Catanzaro 1-0 (78′ Distefano)

Venezia-Feralpisalò 2-1 (60′ Pohjanpalo, 83′ Compagnon, 93′ Pohjanpalo)