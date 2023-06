Serie B 2023/2024, calendario: soste per le nazionali e giornate asimmetriche tra andata e ritorno

Importanti novità per il calendario della Serie BKT 2023/2024, che sarà presentato il prossimo 11 luglio a Como nel meraviglioso scenario di Villa Olmo. Per la prima volta infatti il campionato cadetto proporrà giornate asimmetriche tra andata e ritorno, sulla falsariga degli ultimi anni della Serie A. Inoltre non si giocherà durante le soste per le nazionali, mentre è stato confermato che si giocherà nel “Boxing Day” del 26 dicembre considerando anche i record di audience in tv nella stagione appena trascorsa per quella che è stata anche una delle giornate con più spettatori sugli spalti.

Sono state annunciate anche le date della sosta invernale (27 dicembre-12 gennaio) e dei turni infrasettimanali, che saranno disputati martedì 29 agosto, martedì 26 settembre, martedì 26 dicembre, martedì 27 febbraio e mercoledì primo maggio oltre a Pasquetta lunedì primo aprile 2024. Confermati, come già da precedente Assemblea, le date di inizio e fine campionato per il 19 agosto e 10 maggio.