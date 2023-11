Serie B 2023/2024, al Catanzaro il derby col Cosenza: altro flop Palermo, solo un pari con la Ternana

Il Catanzaro si prende il derby contro il Cosenza e si rimette alla grande in marcia verso il sogno promozione in Serie A. Nel posticipo della quattordicesima giornata di Serie B 2023/2024, il derby tutto calabrese del Ceravolo va ai padroni di casa, che già nel primo tempo riescono a imporre il proprio gioco sbloccando il parziale grazie al gol di Pietro Iemmello, e chi se no, dopo dodici minuti. Non c’è una grande reazione dei ragazzi di Caserta e si va all’intervallo sull’1-0. Pronti-via nella ripresa e arriva anche il raddoppio di Tommaso Biasci che taglia definitivamente le gambe agli ospiti, la cui striscia di risultati utili si interrompe proprio nella partita maggiormente attesa. La squadra di Vivarini aggancia dunque quota 24 punti, al quarto posto in coabitazione col Como (che in settimana recupererà una partita) e col Palermo, che nell’altra sfida delle ore 16.15 fa flop al Liberati di Terni.

La squadra rosanero, infatti, non va oltre l’1-1 contro l’ultima in classifica e non esce da una crisi nera che perdurava già prima della sosta. In vantaggio nel primo tempo col gol di Fabio Lucioni, ternano doc, nella ripresa la squadra di Corini va in difficoltà e i ragazzi di Lerda, nuovo allenatore delle Fere, ci credono, trovando il pareggio grazie al gol di Thiago Casasola al 63′. Nel finale espulso Corrado a un quarto d’ora dal termine, ma i siciliani, con poche alternative in avanti a causa degli infortuni, non ne approfittano in nessun modo e si apre una nuova contestazione.