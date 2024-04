Serie B 2023/2024: 0-0 tra Palermo e Parma, clamoroso poker esterno del Cosenza sulla Reggiana

Vanno in archivio i due anticipi della trentaquattresima giornata di Serie B 2023/2024 e la partita di cartello tra Palermo e Parma termina con uno 0-0 giusto per quanto visto. I ducali hanno provato a fare la partita, puntando su veloci transizioni alternati a un giro palla di qualità, i rosanero hanno invece cercato più con la forza dei nervi che con la manovra a impensierire la porta difesa da Chichizola. Da segnalare nel primo tempo il bruttissimo infortunio al ginocchio per Di Mariano, mentre le emozioni, si fa per dire, principali sono addirittura antecedenti al fischio d’inizio di Aureliano, quando fuori dal Barbera sono iniziati degli scontri tra i tifosi e la polizia, con tanto di auto bruciata, mentre dentro all’impianto della Favorita alcuni ultras rosanero hanno provocato la tifoseria ospite rubando uno striscione. Il Palermo sale a 52 punti, sesto posto ormai pressoché definitivo per i playoff, mentre il Parma resta primo, a quota 70, ma questo pari può suo malgrado riaprire il discorso promozione diretta se le inseguitrici riusciranno ad approfittarne.

Risultato invece davvero incredibile quello che matura al Città del Tricolore di Reggio Emilia, dove il Cosenza strapazza con un clamoroso 0-4 la Reggiana ora in crisi e passata da sogni playoff all’incubo di doversi difendere dallo spettro dei playout. In gol D’Orazio e Tutino nel primo tempo, nella ripresa arrotonda il punteggio una gran doppietta di Forte, e così i calabresi si portano a -1 dagli emiliani, entrambe per ora salve con 40 e 39 punti.