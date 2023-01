Serie B 2022/23: il Cagliari lotta e vince, una bella Spal esce a bocca asciutta dall’Unipol Domus

Il Cagliari merita e vince, una buona Spal esce a bocca asciutta. Termina 2-1 la 22esima giornata di Serie B 2022/23, all’Unipol Domus. Padroni di casa che salgono così al quinto posto in classifica a quota 32, biancazzurri che invece restano nella parte bassa con 24 punti.

Ritmi alti, scontri di gioco e occasioni concrete: può essere descritta così la prima frazione di gioco tra Cagliari e Spal. La formazione di De Rossi deve subito fare a meno del titolare Valzania che, dopo uno scontro di gioco, è costretto a lasciare il posto a Murgia. Poco dopo sono i rossoblù a mettere a segno la rete del vantaggio. La chance nasce da un calcio di punizione dal limite dell’area, è Kourfalidis a batterlo sul secondo palo e trovare Altare: il difensore numero 15 firma così la prima rete stagionale spizzando perfettamente di testa. Al 42esimo arriva il pareggio meritato dei biancazzurri: gran traversone di Prati verso l’area di rigore, Celia si infila bene tra le linee e col destro firma il pareggio. La ripresa continua a stupire, prima il gol di Altare che viene annullato dal Var e poi il nuovo vero vantaggio per gli uomini di Ranieri. E’ Lapadula al 77esimo minuto ad infilarsi bene in area e arrivare su un cross in maniera mezza fortuita: ciò che conta è la conclusione, pallone in rete e 2-1 Cagliari. Questo è il risultato finale all’Unipol Domus, nonostante un assedio totale da parte degli ospiti sul finale.