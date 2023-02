Serie B 2022/2023: trionfa il Perugia nel derby umbro, il Bari pareggia all’ultimo respiro

Trionfa il Perugia nel derby umbro contro la Ternana: i ragazzi di mister Castori si impongono per 3-0 grazie ad un ottimo secondo tempo, segnato dalle reti di Luperini al 54′ e al 95′, di Santoro al 77′. I perugini si confermano in un momento di forma strepitoso, conquistano la terza vittoria nelle ultime quattro partite, lasso di tempo in cui hanno fatto registare 12 punti, 8 gol fatti e uno solo subito. Il Perugia, così, si tira fuori dalla zona play-out e sale a quota 29 punti, 5 in meno della Ternana che, mancando il successo per la terza gara di fila, resta 11esimo a quota 34. Pareggia all’ultimo respiro, invece, il Bari, rovinando il pomeriggio di un Claudio Ranieri che proprio oggi festeggiava le 700 panchine ufficiali in Italia. Al 93′, Antenucci ha insaccato un calcio di rigore che ha permesso ai ragazzi di mister Mignani di pareggiare 1-1 contro il Cagliari, a segno al 2′ con Lapadula, e di ottenere un terzo risultato utile consecutivo, salendo a quota 40 in classifica e agganciando il Sudtirol al terzo posto. I sardi, dal canto loro, sono ora sesti con 36 punti, in piena zona play-off.