Serie B 2022/2023, Sibilli risponde a Di Mariano: all’Arena Garibaldi è 1-1 tra Pisa e Palermo

Il Pisa agguanta il pareggio nel finale nel match dell’Arena Garibaldi contro il Palermo, valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023: all’iniziale vantaggio rosanero firmato da Francesco Di Mariano risponde il gol siglato da Giuseppe Sibilli. Nella prima frazione di gara la compagine allenata da Eugenio Corini si rende protagonista di un’ottimo avvio, anche se al 32′ fallisce un calcio di rigore con il bomber Matteo Brunori. Qualche minuto più tardi ci pensa Di Mariano a sbloccare la contesa con una precisa conclusione su assist di Verre. Nella ripresa i toscani spingono andando a caccia del pareggio e, dopo ripetuti sforzi e qualche rischio in contropiede, riescono a trovare l’1-1 all’86’ con Sibilli, bravo a sfruttare il suggerimento di Marin. In virtù di questo risultato il Pisa aggancia la Reggina al quinto posto con 42 punti, mentre il Palermo è settimo a quota 38 insieme al Cagliari.