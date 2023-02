Serie B 2022/2023, il Frosinone vince ancora: battuto il Cittadella 3-0

Il Frosinone non si ferma e continua la sua fuga. La squadra di Fabio Grosso vince 3-0 contro il Cittadella e vola a 54 punti in classifica. Decidono le reti di Moro (27′), Insigne (49′) e Mulattieri (80′) in una partita condizionata dall’espulsione di Perticone al 29′. Frena ancora la Reggina, che rischia la crisi: sono tre le sconfitte consecutive. L’ultima contro il Pisa che si è imposto 2-0 con i gol di Gargiulo e Gliozzi (rigore). Vince il Cagliari che si impone 1-0 sul Benevento in 10 (doppio giallo Altare) con la rete di Lapadula (77′). Altra sconfitta per la Spal con De Rossi che ora rischia la panchina. Il Venezia vince 2-1 lo scontro diretto salvezza con i gol di Tessmann e Pierini. Il Modena vince 1-0 sul Brescia col rigore di Falcinelli.