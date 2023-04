Serie B 2022/2023, il Frosinone frena ancora: 1-1 col Perugia

Il Frosinone frena ancora. La squadra di Grosso pareggia 1-1 contro il Perugia e mantiene un vantaggio di +4 in vetta sul Genoa. Al 63′ Casasola porta in vantaggio i Grifoni, ma al 77′ Mulattieri firma l’1-1 e conferma quanto di buono fatto vedere in under 21. Un pareggio prezioso, ma che accende un campanello d’allarme: due i punti collezionati in tre partite dai ciociari, primi in classifica ma costretti a gestire i segnali di crisi. Si porta a -10 il Bari che ha battuto 2-0 un Benevento in 9 uomini dal 69′. Acampora (39′) e Veseli (69′) si fanno espellere per doppio giallo e la squadra pugliese ne approfitta. Al 54′ Antenucci su rigore apre le marcature, al 71′ Folorunsho raddoppia.

ore 16:15 Bari-Benevento 2-0 (54′ rig. Antenucci 71′ Folorunsho)

ore 16.15 Perugia-Frosinone 1-1 (63′ Casasola, 77′ Mulattieri)