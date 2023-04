Serie B 2022/2023, Cagliari e Frosinone non vanno oltre lo 0-0

Cagliari e Frosinone non vanno oltre lo 0-0 nel match della trentatreesima giornata di Serie B 2022/2023. La squadra ciociara di Grosso sale a 67 punti in classifica, a +4 dal Genoa che oggi ha battuto il Perugia. Terzo pareggio consecutivo invece per il Cagliari che si porta a 48 punti in classifica, in piena zona playoff. Le due squadre nel prossimo turno dovranno affrontare Parma e Sudtirol, due scontri diretti per i piani alti a tutti gli effetti per le formazioni.