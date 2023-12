Scommesse, indagati quattro giocatori: Pastina, Letizia, Coda e Forte

Il caso scommesse si sposta in Serie B e C, per la precisione a Benevento. Come infatti si legge su Il Mattino, nella prima mattinata di ieri, intorno alle 7:20, la Guardia di Finanza ha effettuato una perquisizione nell’abitazione del difensore giallorosso Christian Pastina, sequestrando i suoi dispositivi digitali. L’ipotesi di reato è di scommesse clandestine. Come spiega Il Mattino, Pastina si è dichiarato estraneo alla vicenda. Le indagini riguardano, secondo il quotidiano, anche altri ex calciatori del Benevento: Gaetano Letizia, ora alla Feralpisalò, l’attuale centravanti della Cremonese Massimo Coda e l’attaccante del Cosenza Francesco Forte.