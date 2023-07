Sampdoria, tifosi contro Ferrero: “Ennesimo teatrino”. Martedì si presenteranno in Tribunale

La Gradinata Sud, il gruppo organizzato di tifosi della Sampdoria, annuncia di presenziare martedì all’udienza al Tribunale per il ricorso dell’ex patron Massimo Ferrero con l’obiettivo di inibire futuri aumenti di capitale da parte del club ora guidato da Radrizzani e Mandredi. E con un comunicato, la tifoseria blucerchiata va all’attacco: “Quello che sappiamo per certo è che la Sampdoria è coinvolta, suo malgrado, in questo ennesimo triste teatrino messo in piedi da Ferrero. Forse per racimolare qualche spicciolo in più, come se in questi anni non avesse già “mangiato” abbastanza, portando la Sampdoria e non solo, al quasi fallimento. Quello che sembra inverosimile è come un personaggio del genere possa ancora rivendicare diritti, usando la giustizia italiana come fosse un burattino, per puri interessi personali”.