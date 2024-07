Sampdoria, Manfredi: “Tesseramenti sospesi? Siamo sereni”

Non è tardata ad arrivare la risposta della Sampdoria in riferimento alle ultime indiscrezioni di stampa riguardanti la sospensione dei tesseramenti e il fermo provvisorio della loro esecutività da parte della Lega B. Il club blucerchiato ha sottolineato, in una nota, “la propria assoluta serenità” in merito alla vicenda: “Siamo pienamente consapevoli di aver seguito scrupolosamente ogni indicazione e norma in merito, muovendoci nel rispetto più assoluto delle limitazioni imposte. Questo modus operandi è stato peraltro già applicato dal nostro club durante la precedente sessione di mercato trasferimenti. È importante sottolineare come la Sampdoria, sotto la nuova proprietà abbia rafforzato i processi di governance e si sia dotata dei più stringenti presidi di controllo. Ogni attività viene attentamente e preventivamente sottoposta al parere dell’ufficio legale della società, garantendo così la massima trasparenza e correttezza. Siamo convinti del lavoro fin qui promosso in sede di mercato dal responsabile dell’Area Tecnica Pietro Accardi e siamo certi che le operazioni perfezionate potranno quanto prima essere rese esecutive”, spiega il presidente del club Matteo Manfredi.

“Purtroppo, al contempo, constatiamo le continue ed evidenti azioni di disturbo che da parte di soggetti terzi si manifestano fuori dal campo. Qualora dovessimo subire danni relativi alla nostra corretta operatività, non esiteremo a far valere i nostri diritti nelle sedi opportune. Desidero infine rivolgermi ai nostri tifosi: nonostante le limitazioni imposte, la società è al lavoro per garantire serietà e serenità nel rispetto delle gloriose tradizioni di questo club. Rimangono ferme la nostra dedizione ed il nostro impegno nel solco dello stile Sampdoria”, conclude il presidente della Sampdoria.