Sampdoria, mancati versamenti Irpef e all’Inps: inflitti 2 punti di penalizzazione

La Sampdoria ha ricevuto 2 punti di penalizzazione dal Tribunale federale nazionale della Figc. Il club blucerchiato è stato sanzionato per il “mancato versamento delle ritenute fiscali e dei versamenti previdenziali per gli stipendi dei tesserati nel trimestre gennaio-marzo 2023“. Ciò vuol dire che la squadra allenata da Andrea Pirlo inizierà il prossimo campionato di Serie B con un -2 in classifica.