Sampdoria, Borini: “Mi ha chiamato Pirlo, questo non è un club da Serie B”

di Valerio Carriero 1

Fabio Borini suona la carica per la Sampdoria, subito chiamata a un pronto riscatto dopo la retrocessione in B. “Le prime sensazioni sono positive, io ho grande fame – racconta l’ex Roma e Milan ai canali ufficiali del club – Mi ha chiamato mister Pirlo, ho detto subito che ci sarebbero state le condizioni per questo trasferimento. C’è una storia del club da animare e da rinfrescare”.

Giocare il campionato cadetto per Borini non è un passo indietro se fatto assieme alla Samp. “Non è mai stata una squadra da Serie B. Facendo un paragone con l’Inghilterra, è come il West Ham o il Leeds, squadre storiche con seguito incredibile – prosegue Borini – Sarà un campionato durissimo. La costanza sarà la parola chiave di questa stagione, dobbiamo concentrarci solo su noi stessi. Non dobbiamo sognare di vincere, ma dobbiamo allenarci per farlo: questo sarà il motto”.