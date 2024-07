Salernitana, Iervolino: “Lascerò la presidenza prima del campionato”

Danilo Iervolino conferma i rumors delle ultime settimane: non sarà più il presidente della Salernitana pur mantenendo la proprietà nell’attesa di offerte da parte di eventuali acquirenti. Il patron del club campano si è collegato durante la conferenza stampa dell’Ad Milan e del nuovo diesse Petrachi. “Prima dell’inizio del campionato darò le mie dimissioni da presidente e nominerò un nuovo presidente – afferma – C’è bisogno di una figura più assidua e una concentrazione totalizzante, che io non riesco a dare. Sulla cessione? Per il bene della Salernitana se troverò un investitore che possa essere più bravo di me, la prenderò sempre seriamente in considerazione e cercherò di dare continuità a questo progetto e di poterlo fare magari riducendo le mie quote societarie”.

Poi si sofferma sulla scelta Petrachi quale diesse e di Giovanni Martusciello come allenatore, facendo un rapido passaggio sul caso Sottil. “Petrachi è un uomo di calcio, ha raggiunto risultati importanti in carriera. Ama Salerno, vuole stare con noi e ci tiene a questa compagine, c’è stata subito una chimica particolare. Abbiamo individuato il mister Martusciello, la questione con Sottil è derivata esclusivamente da alcune incomprensioni. Lui è un grande professionista e ha apertura e comprensione, era giusto non partire perché già l’anno scorso eravamo partiti male”.