Ruba l’auto di un compagno di squadra, giocatore del Sudtirol denunciato e allontanato

Un giocatore del Sudtirol, il giovane Amney Moutassime, è stato allontanato dal club e denunciato alle forze dell’ordine per aver rubato l’automobile di un compagno di squadra. Il giocatore italiano, di origini marocchine, appartenente alla Primavera ma con già due presenze in Serie B quest’anno, ha rubato con la complicità di due amici la vettura di un altro giocatore dei bolzanini, quindi è stato inseguito a oltre 100 km/h da una pattuglia di polizia in pieno centro nella città altoatesina. L’ala sinistra, 19 anni, non è più un giocatore del Sudtirol e ora dovrà affrontare le conseguenze penali del gesto.