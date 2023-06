Regolamento Bari-Cagliari, playoff Serie B 2022/2023: come funziona in caso di parità di punteggio

E’ tutto pronto all0 stadio San Nicola per Bari-Cagliari, match dello stadio San Nicola valevole per il ritorno della finale dei playoff del campionato italiano di Serie B 2022/2023. E’ giunto il momento dell’atto conclusivo del torneo cadetto, che sancirà la terza ed ultima squadra che sarà promossa in Serie A insieme a Frosinone e Genoa. I biancorossi sperano di tornare nella massima serie dopo oltre dieci anni, mentre i ragazzi di Claudio Ranieri potrebbe salire dopo un solo anno di purgatorio. In finale, in caso di parità, viene promossa in Serie A la squadra meglio classificata nella stagione regolare, senza supplementari o rigori. Bisogna ricordare, inoltre, come i goal in trasferta non valgano più doppio.

SEGUI IL LIVE

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI

RISULTATI E CLASSIFICA