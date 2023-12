Reggiana, Nesta scherza in conferenza: “Panettone? Non mi piace, preferisco il pandoro”

Il tecnico della Reggiana Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro il Sudtirol. L’ex difensore di Lazio e Milan ha sdrammatizzato rispondendo alle domande sulla crisi della sua squadra, a cui la vittoria manca dal 28 ottobre: “Panettone? Non mi piace, preferisco il pandoro”, ha detto Nesta. “Lavoro con passione, ma l’esonero va sempre considerato quando non arrivano i risultati. Non accetto il fallimento e ci proverò fino alla fine”.