Reggina fuori dalla Serie B, pronto il ricorso: estate rovente nei tribunali, i prossimi passi

Il Consiglio della Figc ha deciso di ammettere il Lecco in Serie B, accogliendone il ricorso dopo la bocciatura iniziale da parte di Covisoc e commissione infrastrutture, mentre ha respinto il ricorso della Reggina, che al momento è esclusa dal campionato cadetto, e quello del Siena, ora fuori dalla Serie C. Quali sono ora i prossimi passi in un’estate rovente? In primis, il ricorso dei calabresi per la B e dei toscani per la C, che dovrà essere presentato al Collegio di Garanzia dello Sport entro 48 ore. L’udienza sarà successivamente calendarizzata, probabilmente per venerdì 21 luglio. A quel punto, in base all’esito, la Figc procederà con la riammissione della Reggina e/o del Siena in caso di accoglimento, o qualora dovesse essere ancora respinta l’istanza dei club ricorrenti, procederà con il completamento degli organici. Il Brescia è favorito per subentrare in Serie B in tal caso, l’Atalanta U23 per la Serie C.

Ma non è finita qui, visto che Reggina e Siena potranno presentare ulteriori ricorsi al Tar e come ultima istanza al Consiglio di Stato. Il rischio è quello di paralizzare l’avvio dei prossimi campionati di B e di C, e in caso di accoglimenti di questi ulteriori ricorsi, di ritrovarsi con un’eventuale Serie B a 21 squadre e/o un girone di Serie C a 21 squadre. Sarà la solita estate rovente.

the_ad id=”1049643″]