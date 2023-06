Reggiana, Nesta nuovo tecnico: “Voglio rimettermi in gioco”

“Sono carico, ho voglia di rimettermi in gioco, di sentire la pressione addosso”. Alessandro Nesta si presenta così come nuovo allenatore della Reggiana, squadra neopromossa in serie B. Dopo l’esperienza sulla panchina del Frosinone terminata nel marzo 2021, l’ex difensore del Milan e della Nazionale riparte da Reggio Emilia. “Avendo fatto il calciatore ad alto livello, tutti i giorni ho avuto pressione e giudizio addosso. Mi manca l’adrenalina del campo, non posso fare a meno della competizione e questo mi riporta a mettermi in gioco” e poi ha aggiunto: “Vorrei riproporre il calcio fatto a Perugia piuttosto che quello di Frosinone. Spero di tornare a giocare con la difesa a 4, poi qualora le cose non dovessero andare si può sempre tornare indietro”.