Playout Serie B 2022/2023, il calendario: programma, date, orari e tv

L’ultima spiaggia salvezza in Serie B è affidata ai playout per quattro squadre. Si disputano tra la sedicesima e la diciassettesima classificata nella stagione regolare, qualora il distacco non superi i 4 punti. Non è questo il caso e come di consueto la gara di ritorno si giocherà in casa sedicesima. Il regolamento poi parla chiaro: n caso di parità al termine delle due partite, è salva la squadra sedicesima in classifica.

CALENDARIO PLAYOUT SERIE B

Gara di andata

Giovedì 25 maggio 2023

Orario da definire, 17ª vs 16ª

Gara di ritorno

Giovedì 1 giugno 2023

Orario da definire, 16ª vs 17ª