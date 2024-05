Playoff Serie B 2024, il Venezia fa il colpo al Barbera: Pierini firma l’1-0 contro il Palermo

Il Venezia espugna il Barbera e vince 1-0 l’andata della semifinale playoff di Serie B contro il Palermo. Una rete di Pierini complica ulteriormente il compito della squadra di Mignani che nella gara di ritorno (in programma il 24 maggio) dovrà vincere con due gol di scarto per qualificarsi alla finale. Prova di maturità superata per la formazione di Vanoli, che che al ‘Penzo’ dovrà evitare quanto accaduto in occasione del match di andata nella stagione regolare, quando il Palermo si impose fuori casa per 3 a 1, in una serata memorabile per Matteo Brunori autore di una tripletta.

L’avvio di gioco oggi è caratterizzato da ritmi bassi e poche occasioni. L’intensità è spezzettata anche dalla breve sospensione del gioco ordinata dall’arbitro Giua per un fitto lancio di oggetti dagli spalti a bordocampo. Al 26′ si accende la partita. La prima occasione da gol è del Palermo: sugli sviluppi di un cross dalla sinistra, Lucioni in zona offensiva stacca di testa e spedisce la sfera a pochi centimetri dal palo. Due minuti dopo altra chance: Diakite – reduce dalla doppietta contro la Sampdoria – ci prende gusto e lascia partire dalla distanza un bel sinistro: la palla viene deviata, ma Joronen è attento e alza in angolo. Il Venezia si affaccia dalle parti di Desplanches nel finale del primo tempo con un’incursione centrale di Candela che col sinistro da fuori area non spaventa il portiere rosanero.

Ad inizio ripresa il Palermo è subito pericoloso. Sverko nel tentativo di rinviare sistema la palla sui piedi di Ranocchia, che lascia partire un sinistro potente ma impreciso. A sbloccare il risultato però è il Venezia con la magia di un singolo. Al 62′ Pierini punta l’area e da posizione defilata lascia partire un sinistro imprendibile per Desplanches. Il Palermo subisce il contraccolpo psicologico e fatica a reagire. Ci prova con un calcio di punizione dal limite, ma Ranocchia calcia alto. A peggiorare la situazione in casa rosanero c’è l’infortunio di Desplanches, che si fa male dopo un rinvio in un momento in cui la squadra di casa ha finito i slot. Il portiere resta in campo ma fatica ad appoggiare la gamba. Il Venezia prova quindi ad infierire e trova il gol con Dembele, ma l’assistente vede correttamente un fuorigioco ad inizio azione di Gytkjaer. Termina 0-1 la prima semifinale playoff.