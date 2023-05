Playoff Serie B 2023: tutte le squadre qualificate

Si avvicina l’inizio dei playoff di Serie B 2023, ecco allora tutte le squadre qualificate per la post season del campionato cadetto che mette in palio un posto promozione in Serie A. Sono sei, come di consueto, le formazioni a prendere parte ai playoff: la settima e l’ottava classificata giocheranno in trasferta sul campo rispettivamente della sesta e quinta classificata il primo turno in gara unica a eliminazione diretta, le vincitrici sfideranno la terza e la quarta classificata in semifinale in andata e ritorno, quindi la finale sempre con doppio confronto. Di seguito ecco le squadre qualificate.

QUALIFICATE PLAYOFF SERIE B

IN AGGIORNAMENTO