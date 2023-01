Palermo, ritiro a Roma dal 3 al 7 gennaio: 24 giocatori convocati da Corini

Il Palermo si prepara a cinque giorni di ritiro a Roma, presso centro di preparazione Olimpica Acqua Acetosa “Giulio Onesti” dal 3 al 7 gennaio. Gli uomini di Corini saranno così in campo a lavorare in vista della ripresa del campionato, che vedrà i rosanero impegnati nella trasferta di Perugia il prossimo 14 gennaio. Al termine del ritiro romano, la squadra rientrerà in Sicilia. Sono 24 i convocati dal tecnico Corini, a cui si aggiungono tre giovani del settore giovanile. Si aggiungerà anche il nuovo acquisto Renzo Orihuela, difensore italouruguaiano proveniente dal Montevideo City. Non saranno invece in ritiro i giocatori destinati alla cessione in sede di mercato, ovvero Andrea Accardi, Masimiliano Doda, Mladen Devetak e Manuel Peretti.

L’elenco completo dei convocati

Giovanni Grotta, Edoardo Pierozzi, Marco Sala, Claudio Gomes, Roberto Crivello, Roberto Floriano, Jacopo Segre, Matteo Brunori, Francesco Di Mariano, Samuele Massolo, Jeremie Broh, Ivan Marconi, Leo Stulac, Ionut Nedelcearu, Luca Vido, Samuele Damiani, Mirko Pigliacelli, Alessio Buttaro, Edoardo Soleri, Dario Saric, Nicola Valente, Ales Mateju, Davide Bettella ed Edoardo Lancini.

Aggregati dal settore giovanile: Emmanuele Garofalo (centrocampista), Samuele Lo Coco (attaccante), Simone Salamone (portiere)