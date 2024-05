Palermo, Mignani: “Ai playoff tutto si azzera, Samp squadra ostica”

Il Palermo si avvicina alla gara contro la Sampdoria, valida per i preliminari dei play-off del campionato di Serie B, con qualche sorriso in più rispetto alle settimane precedenti. Il successo contro il Südtirol ha dato qualche certezza in più alla squadra rosanero e Mignani in conferenza stampa lo conferma: “I playoff sono un altro campionato sotto certi aspetti. Si azzera tutto e le partite hanno un valore completamente diverso rispetto al campionato. Quella di domani sera è una partita secca da dentro o fuori. Il mio passato è ormai alle spalle e bisogna guardare al presente. È una sensazione bella, giochiamo una partita importante in uno stadio pieno. Sono emozioni belle che prova un allenatore con tutte le speranze che si porta dietro anche per l’esito positivo”.

Il tecnico rosanero questo post season lo conosce bene, avendo sfiorato lo scorso anno la Serie A con il Bari: “L’anno scorso siamo partiti dalla semifinale, sono partite dove c’è l’errore che può diventare determinante. Devi aumentare attenzione e concentrazione ma pure l’agonismo. Devi leggerle ed essere bravo ad usare la testa. Bisogna rimanere sempre lucidi perché fino alla fine può succedere qualcosa”.

Il Palermo avrà a disposizione due risultati su tre, in caso di pareggio dopo gli eventuali supplementari, in virtù della migliore classifica nella regular season, passerebbero in semifinale proprio i rosanero: “Sarebbe sciocco non pensare che questa squadra non può andare in Serie A. La nostra concentrazione però deve andare solo alla partita di domani. Avere due vantaggi su tre dall’aspetto psicologico è uno svantaggio più che un vantaggio. Mi aspetto una partita equilibrata. Le ultime partite della Samp dicono che è una squadra che sta bene, sarà una partita equilibrata. Cercherò di trasmettere alla squadra il pensiero di vincere la partita e di fare gol. Quando i minuti cominciano a passare poi la testa ragiona meno e si va più di istinto. Non è facile a volte trasmettere una situazione ma devi provare a farlo”.