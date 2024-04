Palermo, Corini verso l’esonero: al suo posto si valutano Gattuso, Grosso e Giampaolo

Eugenio Corini verso l’esonero a Palermo. Il club rosanero, dopo la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite, unica vittoria contro il Lecco ultimissimo in classifica, ha messo in discussione, per la prima volta in questo campionato, la posizione del mister bresciano, adesso appeso a un filo. La dirigenza del City Group, restia a cambi in corsa e poco incline a mettere in discussione le scelte di inizio stagione, è furiosa per il ko di Pisa e a sette giornate dalla fine, con dei probabili playoff da disputare, vuole provare a dare una sferzata in extremis. Si valutano al posto di Corini tre nomi: Gennaro Gattuso è in pole, più defilati Fabio Grosso e Marco Giampaolo. I primi due sono stati esonerati dopo le esperienze in Francia con Marsiglia e Lione, il terzo nome è il meno probabile in quanto solitamente bisognoso di più tempo per inculcare le proprie idee tecnico-tattiche.

Nella giornata di ieri è circolato un ulteriore nome, quello di Andrea Sottil, ma si tratta di fatto di un pesce d’aprile ante-litteram: il tecnico piemontese, infatti, ha già allenato in Serie A quest’anno e non può essere ingaggiato da un’altra squadra nella stessa stagione, a differenza degli allenatori che fino al 20 dicembre hanno guidato un club di Serie B e Serie C, ai quali è concesso di firmare con qualsiasi altra squadra anche nello stesso campionato a partire da quest’anno.