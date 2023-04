Pagelle Cagliari-Frosinone 0-0: voti e tabellino Serie B 2022/2023

Il tabellino di Cagliari-Frosinone 0-0. Le due squadre si accontentano di un punto in classifica nel match della trentatreesima giornata di Serie B 2022/2023. La squadra ciociara si porta a 67 punti in classifica, a +4 dal Genoa che oggi ha battuto il Perugia. Terzo pareggio consecutivo invece per il Cagliari che si porta a 48 punti in classifica, in piena zona playoff. Le due squadre nel prossimo turno se la vedranno contro Parma e Sudtirol, due scontri diretti per i piani alti a tutti gli effetti per le formazioni. Bene Radunovic, mentre Dossena è il migliore in campo per i sardi. In casa Frosinone promosso il portiere Turati e Lucioni. Delude Moro. Sufficienza per Lapadula e Caso, mentre Insigne si prende un 6.5 grazie a qualche punto. Gli spettatori del match sono stati 16.142. Si sono dovuti accontentare di uno 0-0 tra due big. Nemmeno gli undici minuti di recupero sono bastati per sbloccare il risultato. Appuntamento ai prossimi due match con le due squadre che cercano la scossa per ritrovare la vittoria.

CAGLIARI (4-3-2-1): Radunovic 7; Zappa 6 (34′ st Di Pardo sv), Dossena 7, Obert 6.5, Azzi 6; Nández 6.5, Makoumbou 6, Lella 5.5 (34′ st Deiola sv); Falco 5.5 (24′ st Luvumbo 5), Mancosu 6 (31′ pt Prelec 5); Lapadula 6. In panchina: Aresti, Goldaniga, Rog, Viola, Altare, Millico, Pavoletti, Kourfalidis. Allenatore: Ranieri 6.

FROSINONE (4-3-3): Turati 7; Sampirisi 6, Lucioni 7, Ravanelli 6.5, Oyono 6.5; Rohdén 6.5, Mazzitelli 5.5 (18′ st Koné 6), Boloca 6; Insigne 6.5 (18′ st Báez 5.5), Moro 5.5 (19′ st Borrelli 5.5), Caso 6.5 (30′ st Bidaoui 6). In panchina: Loria, Kujabi, Gelli, Garritano, Kalaj, Selvini, Cotali, Monterisi. Allenatore: Grosso 6. ARBITRO: Volpi di Arezzo 5.

NOTE: giornata ventosa, terreno in buone condizioni. Spettatori: 16.132. Ammoniti: Lucioni, Mazzitelli, Rohdén, Caso, Nández. Angoli: 7-3. Recupero: 1′; 11′