Pagelle Ascoli-Sudtirol 1-0, voti e tabellino Serie B 2022/2023

Le pagelle e il tabellino di Ascoli-Sudtirol 1-0, match valevole per la trentatreesima giornata della Serie B 2022/2023. Al “Del Duca” vittoria pesante per i padroni di casa, che passano con il rigore trasformato da Gondo allo scadere e compiono un passo forse decisivo verso la salvezza. Seconda sconfitta consecutiva invece per un Sudtirol apparso in difficoltà e salvato in più occasioni dal portiere Poluzzi. Di seguito i voti ai protagonisti della partita.

Pagelle e tabellino

ASCOLI (4-3-1-2): Leali 6; Donati 6 (15′ st Adjapong 5.5), Botteghin 6.5, Simic 6, Giordano 6; Collocolo 5.5, Buchel 5.5 (15′ st Giovane 6), Proia 6 (31′ st Eramo sv); Mendes 6 (25′ st Marsura sv); Forte 6, Dionisi 6 (25′ st Gondo sv).

In panchina: Guarna, Quaranta, Lungoyi, Falzerano, Palazzino, Falasco, Bellusci. Allenatore: Breda 6.

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi 7; Curto 6, Zaro 6, Masiello 6, Celli 6; De Col 6 (1′ st Rover 6), Tait 6, Schiavone 6 (36′ st Siega sv), Lunetta 6 (1′ st Casiraghi 6); Odogwu 6.5 (41′ st Larrivey sv), Mazzocchi 6 (28′ st Cisse sv).

In panchina: Minelli, Marano, Berra, Vinetot, Carretta, Mawuli, Giorgini. Allenatore: Bisoli 6.

ARBITRO: Minelli di Varese 5.5.

RETI: 44′ st Gondo (rig).

NOTE: pomeriggio coperto, terreno in buone condizioni.

Spettatori: 6.117.

Ammoniti: Buchel, Donati, De Col, Lunetta, Collocolo, Rover, Forte, Proia, Masiello, Simic.

Angoli: 10-3.

Recupero: 1′; 6′.